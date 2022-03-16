Тарьей Бё объяснил, зачем ответил на оскорбительный комментарий подписчицы из России

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё объяснил, зачем в «Инстаграме» ответил на оскорбительный комментарий российской подписчицы.
Напомним, Тарьей анонсировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Подписчица оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением фекалий. «Если это крик о помощи — это для вас», — ответил биатлонист в комментариях и добавил эмодзи с изображением туалетной бумаги.
«Вы можете ответить на один из сотни идиотских комментариев. Иногда приходится это делать, можно попытаться перевести это в юмор, чтобы заставить людей немного очнуться», — приводит слова старшего Бё TV2.
Перед заключительным этапом Кубка мира в Осло (Норвегия) Тарьей занимает шестое место в общем зачёте КМ сезона-2021/2022, который досрочно выиграл француз Кентен Фийон Майе.
- 16 марта 2022
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:32
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:41
- 15 марта 2022
-
22:15
-
21:39
-
21:05
-
20:32
-
19:56
-
19:08
-
18:36
-
17:31
-
15:27
-
14:06