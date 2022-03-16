Тарьей Бё объяснил, зачем ответил на оскорбительный комментарий подписчицы из России

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё объяснил, зачем в «Инстаграме» ответил на оскорбительный комментарий российской подписчицы.

Напомним, Тарьей анонсировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Подписчица оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением фекалий. «Если это крик о помощи — это для вас», — ответил биатлонист в комментариях и добавил эмодзи с изображением туалетной бумаги.

«Вы можете ответить на один из сотни идиотских комментариев. Иногда приходится это делать, можно попытаться перевести это в юмор, чтобы заставить людей немного очнуться», — приводит слова старшего Бё TV2.

Перед заключительным этапом Кубка мира в Осло (Норвегия) Тарьей занимает шестое место в общем зачёте КМ сезона-2021/2022, который досрочно выиграл француз Кентен Фийон Майе.