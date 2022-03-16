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Кристиансен: не думаю, что снова буду соревноваться с российскими биатлонистами

Кристиансен: не думаю, что снова буду соревноваться с российскими биатлонистами
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я не думаю, что снова буду соревноваться с ними. Не уверен, что международная карьера российских спортсменов быстро придёт в норму. Недавно я узнал в переписке с фанатом из России, что там запрещают «Инстаграм». Поэтому, вероятно, в будущем будет трудно поддерживать тесные контакты с русскими», — приводит слова Кристиансена TV2.

Примечательно, что Кристиансен намерен выступить на следующих Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Перед заключительным этапом Кубка мира в Осло (Норвегия) Ветле занимает четвёртое место в общем зачёте КМ сезона-2021/2022, который досрочно выиграл француз Кентен Фийон Майе.

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