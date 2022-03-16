Кристиансен: не думаю, что снова буду соревноваться с российскими биатлонистами

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Я не думаю, что снова буду соревноваться с ними. Не уверен, что международная карьера российских спортсменов быстро придёт в норму. Недавно я узнал в переписке с фанатом из России, что там запрещают «Инстаграм». Поэтому, вероятно, в будущем будет трудно поддерживать тесные контакты с русскими», — приводит слова Кристиансена TV2.
Примечательно, что Кристиансен намерен выступить на следующих Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Перед заключительным этапом Кубка мира в Осло (Норвегия) Ветле занимает четвёртое место в общем зачёте КМ сезона-2021/2022, который досрочно выиграл француз Кентен Фийон Майе.
- 16 марта 2022
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:32
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:41
- 15 марта 2022
-
22:15
-
21:39
-
21:05
-
20:32
-
19:56
-
19:08
-
18:36
-
17:31
-
15:27
-
14:06