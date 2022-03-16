Самуэльссон: звёзды биатлона должны брать на себя ответственность и быть частью решений

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал то, что вошёл в состав комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я воспринимаю это как очень приятную миссию. Надеюсь, что смогу представлять интересы своих коллег как можно лучше. Цель состоит в том, чтобы одинаково защищать права как маленьких биатлонных наций, так и больших. Это огромная ответственность.

Важно, чтобы большие биатлонные звёзды брали на себя ответственность и не только говорили о доблести и тому подобном, брали ответственность за свой вид спорта. Биатлон – фантастический вид спорта, но это не случилось просто так.

Как и всегда, важными будут вопросы допинга и климата. Если брать проблему климата, то у нас зимний вид спорта, нам необходим снег, мы должны думать об этом. Вы можете не только стоять в микст-зонах, но и быть частью решений», — приводит слова Самуэльссона SVT.