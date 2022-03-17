Кристина Резцова: вообще не было никаких ожиданий от соревнований в Уфе

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги Кубка Союза биатлонистов России (СБР), который проходил в Уфе. Россиян отстранили от международных стартов, после чего было решено провести совместные соревнования с белорусами.
«У меня не было вообще никаких ожиданий от соревнований в Уфе. Приехала с мыслями кайфануть от гонок, от состязаний с другими биатлонистками, добегать финал сезона с положительными эмоциями, чтобы в памяти он остался именно таким. Что я и делала, выступая в Уфе.
Только вот моя стрельба по-прежнему не даёт мне покоя и возможности показать нормальный результат. Но эти проблемы я буду решать уже в следующем подготовительном периоде. Ну а в целом я считаю, что пробежала в Уфе вполне достойно и на уровне мировых лидеров, как Динара Алимбекова», — цитирует Резцову Metaratings.
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