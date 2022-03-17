Дмитрий Губерниев показал фото с Эдуардом Латыповым

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Губерниев стоит рядом с биатлонистом сборной России Эдуардом Латыповым.

«Эдуард скоро всех победит!» — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» дмитрия губерниева

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Эдуард Латыпов завоевал три брозовые медали: в смешанной эстафете, в гонке преследования и в мужской эстафете. Также он является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года в эстафете.

В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону Латыпов, на счету которого 348 очков, занимает 20-е место. Международный союз биатлонистов отстранил россиян от последних этапов Кубка мира.

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