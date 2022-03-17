IBU разрешил белорусам выступать в российских турнирах на фоне отстранения СБР и БФБ

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил белорусским спортсменам принимать участие в российских соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации. Ранее IBU запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).
«Они могут проводить соревнования. Одобрение IBU необходимо в случае проведения международных соревнований, в которых участвуют три страны и больше, о чём говорит устав IBU», — сообщили в пресс-службе IBU.
Напомним, в заявлении IBU по отстранению отмечается, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».
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