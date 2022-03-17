Юрист рассказала, можно ли обжаловать решение IBU об отстранении Союза биатлонистов России
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Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос о возможности обжалования решения Международного союза биатлонистов (IBU). Ранее стало известно, что организация начала процесс отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона (БФБ).
«Приостановить или лишить членства действительно можно в соответствии с Конституцией IBU. Конечно, сейчас идёт речь об очень субъективной концепции на соответствие принципам или духу Конституции. Всё-таки это не совсем юридическая концепция. Такое решение IBU может быть обжаловано в апелляционное подразделение CAS», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Решение об отстранении связано с военной спецоперацией России.
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