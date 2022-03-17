Тарьей Бё высказался об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.
«Я думаю, что это верное решение. Мы как мир спорта должны тоже каким-либо образом показать, что мы относимся к происходящему серьёзно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления – это занятие конкретной позиции», – приводит слова Бё Dagbladet.
Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе. В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.
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