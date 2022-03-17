Антон Бабиков: не могу сказать, что чрезмерно страдал, что не поехал на Олимпиаду

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, насколько болезненно пережил непопадание на Олимпиаду в Пекин.

Российская команда не смогла получить максимальную квоту, и Бабиков остался первым запасным.

«Больная ли для меня тема – Олимпиада? Сейчас уже не настолько. Хотя не могу сказать, что чрезмерно страдал, когда все поехали в Пекин, а я нет. В этом плане мне не свойственно себя жалеть. Да, я был хорош, но, как выяснилось, недостаточно. В биатлоне эту разницу иногда определяет всего один выстрел.

Окажись я на этапе Кубка мира в Рупольдинге столь же успешен, как неделей позже в Антхольце?.. Да нет, дело не в этом. Надо понимать, что у каждого из нас есть приоритетные дистанции. В этом плане индивидуальная гонка и масс-старт Антхольца были для меня гораздо более предпочтительными, чем спринт и пасьют на предыдущем этапе. Почему не получилось, объяснить достаточно просто: в Новый год мы готовились в горах, а после где-то неминуемо должна была случиться яма. Вот она и случилась — в Рупольдинге.

Можно ли было выстроить работу иначе? Наверное, да. Но дело в том, что вся моя подготовка по ходу сезона была нацелена не на то, чтобы показать лучшие результаты в Рупольдинге, а выдать максимум на Олимпиаде, и это создавало определённые риски. Если бы я ставил перед собой цель просто отобраться на Игры, вполне мог выстроить работу таким образом, чтобы показать максимальный результат в первые недели января, а дальше плыть по течению. Я сознательно не стал этого делать», — приводит слова Бабикова RT.