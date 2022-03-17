Антон Бабиков: чувствую в себе мотивацию бегать и год, и два, и четыре, но что нас ждёт

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что продолжению карьеры могут помешать неспортивные проблемы.

«Я чувствую в себе достаточно мотивации и физического здоровья, чтобы продолжать бегать и год, и два, и четыре. На меня не давит возраст, не давит мысль о том, что я не смогу достойно конкурировать с более молодыми спортсменами. Я готов работать сколько нужно. Другой вопрос в том, что нас ждёт в ближайшем будущем. И это гораздо тяжелее, чем ответить, готов я бегать или не готов.

Является ли проблемой потенциальная нехватка инвентаря? Мы снова затрагиваем вопросы, на которые не знаем ответов. Парадокс в том, что весь олимпийский сезон я бегал не на своих лыжах. В Шушене выиграл на лыжах Кирилла Стрельцова. На чемпионате Европы бежал на лыжах Никиты Поршнева. На этапах Кубка мира выступал на лыжах, которые принадлежат команде, потому что мои личные лыжи были хуже.

Российский лыжный пул в биатлоне — это история про взаимовыручку. Сегодня тебе кто-то помог, завтра ты сам кому-то поможешь. Теперь, когда мы будем зажаты в условиях Кубка России, большого разнообразия инвентаря, думаю, будет не так много. Это создаст определённые трудности однозначно. Но, надеюсь, эту проблему мы коллективно решим», — приводит слова Бабикова RT.