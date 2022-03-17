Чешская биатлонистка Пускарчикова объявила о завершении карьеры

Чешская биатлонистка Ева-Кристейн Пускарчикова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом она сообщила в своём «инстаграме».
В общем зачёте текущего сезона Кубка мира Пускарчикова занимает 72-е место, набрав 30 очков. Спортсменке 31 год, она является бронзовым призёром чемпионата мира в смешанной эстафете, а также серебряным призёром чемпионата Европы в эстафете.
За свою карьеру она завоевала две бронзовых медали в личных гонках на этапах Кубка мира. В эстафетах Кубка мира она четыре раза выигрывала золотые медали в составе чешской сборной.
Напомним, завтра, 17 марта, стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Он пройдёт в норвежском Хольменколлене. В 15:15 состоится женский спринт, в 17:45 мужчины стартуют в этой же дисциплине.
- 17 марта 2022
-
21:42
-
21:33
-
19:48
-
19:20
-
18:55
-
18:36
-
17:59
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:00
-
10:00
-
09:18
-
09:04
-
07:43
- 16 марта 2022
-
23:25
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35