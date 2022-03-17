Чешская биатлонистка Пускарчикова объявила о завершении карьеры

Чешская биатлонистка Ева-Кристейн Пускарчикова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом она сообщила в своём «инстаграме».

В общем зачёте текущего сезона Кубка мира Пускарчикова занимает 72-е место, набрав 30 очков. Спортсменке 31 год, она является бронзовым призёром чемпионата мира в смешанной эстафете, а также серебряным призёром чемпионата Европы в эстафете.

За свою карьеру она завоевала две бронзовых медали в личных гонках на этапах Кубка мира. В эстафетах Кубка мира она четыре раза выигрывала золотые медали в составе чешской сборной.

Напомним, завтра, 17 марта, стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Он пройдёт в норвежском Хольменколлене. В 15:15 состоится женский спринт, в 17:45 мужчины стартуют в этой же дисциплине.