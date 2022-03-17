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Самуэльссон высказался о возможности возвращения россиян на международные турниры

Самуэльссон высказался о возможности возвращения россиян на международные турниры
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов от участия в соревнованиях по биатлону и лыжным видам спорта на фоне спецоперации на Украине.

«Российских лыжников отстранили почти три недели назад, и с тех пор не произошло ничего, что улучшило бы ситуацию на Украине, поэтому приглашать их обратно было бы очень странно.

Разговариваем ли мы друг с другом на эту тему? Мы говорим не столько о россиянах, сколько о том, что чувствуем, и хотим оказать максимальную поддержку Украине. IBU провёл сбор средств, и сегодня они объявили, что запустят новый проект по поддержке украинских биатлонистов, чтобы они могли продолжать подготовку. Надеюсь, мы сможем внести свой вклад и помочь Украине в меру своих возможностей», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

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