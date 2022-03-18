Тарьей Бё опубликовал пост перед стартом финала сезона Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Тарьей Бё опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Сегодня, 18 марта, биатлонисты выступят в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), который станет последним в сезоне.
«И мы снова дома! Через три года после последней битвы на домашней арене. Лучший способ закончить сезон», — написал Бё, прикрепив текст к своему фото.
Фото: «инстаграм» тарьея бё
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занимает шестую строчку. На его счету 545 очков. У француза Кентена Фийона Майе, занимающего первое место, 870 очков.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
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