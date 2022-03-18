«А Фуркад вдруг пошёл обгонять». Антон Бабиков ответил на вопрос о самой глупой ситуации

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков ответил на вопрос, какая самая глупая ситуация случалась у него в гонках.
«Каких-то катастрофичных сбоев в стрельбе не вспомню. Я не стрелял никогда по чужим мишеням, не путал лёжку со стойкой, всего один раз поймал на рубеже пять штрафных кругов: в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2017-м. Отстрелялся 0-0-5-0, но даже при этом переместился с 18-го на 6-е место.
Была очень ветреная погода, сильный мороз, я бежал в совершенно непривычных для себя перчатках. Тогда ещё, помню, Мартен Фуркад сделал непонятное для меня перестроение перед третьим рубежом. Мы ехали против ветра, и все пытались друг за другом прятаться. А Фуркад вдруг пошёл обгонять. В тот момент я даже не успел сообразить, для чего он это сделал. Только потом запоздало понял, что мы развернулись на рубеже и ветер стал дуть лидерам в спину. Я же шёл последним в пелотоне и принял весь ветер на себя. И просто не справился с ситуацией. У каждого спортсмена, наверное, таких историй множество», — цитирует Бабикова «RT на русском».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 18 марта 2022
-
10:00
-
08:36
- 17 марта 2022
-
22:55
-
21:42
-
21:33
-
19:48
-
19:20
-
18:55
-
18:36
-
17:59
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:00
-
10:00
-
09:18
-
09:04
-
07:43
- 16 марта 2022
-
23:25
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08
-
10:57
-
10:56