«А Фуркад вдруг пошёл обгонять». Антон Бабиков ответил на вопрос о самой глупой ситуации

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков ответил на вопрос, какая самая глупая ситуация случалась у него в гонках.

«Каких-то катастрофичных сбоев в стрельбе не вспомню. Я не стрелял никогда по чужим мишеням, не путал лёжку со стойкой, всего один раз поймал на рубеже пять штрафных кругов: в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2017-м. Отстрелялся 0-0-5-0, но даже при этом переместился с 18-го на 6-е место.

Была очень ветреная погода, сильный мороз, я бежал в совершенно непривычных для себя перчатках. Тогда ещё, помню, Мартен Фуркад сделал непонятное для меня перестроение перед третьим рубежом. Мы ехали против ветра, и все пытались друг за другом прятаться. А Фуркад вдруг пошёл обгонять. В тот момент я даже не успел сообразить, для чего он это сделал. Только потом запоздало понял, что мы развернулись на рубеже и ветер стал дуть лидерам в спину. Я же шёл последним в пелотоне и принял весь ветер на себя. И просто не справился с ситуацией. У каждого спортсмена, наверное, таких историй множество», — цитирует Бабикова «RT на русском».

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