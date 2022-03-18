Олимпийская чемпионка 2018 года в смешанной эстафете, французская биатлонистка Анаис Бескон объявила о завершении карьеры. Спортсменка уйдёт из спорта по окончании последнего этапа сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) в ближайшие выходные.
«За несколько часов до старта последнего спринта в сезоне я должна объявить, что он станет последним в моей карьере. Да, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Этой весной я спрячу свою винтовку. Уверяю вас, мне будет её не хватать. С большим волнением я пишу вам эти слова», — написала Бескон на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
34-летняя Бескон — олимпийская чемпионка в смешанной эстафете (2018), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в гонке преследования и в эстафете), чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете, шестикратная вице-чемпионка мира.
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