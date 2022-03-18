Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья

Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья
Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) завершилась женская спринтерская гонка. Лучший результат показала норвежка Тириль Экхофф. Она преодолела 7,5-километровую дистанцию за 21 минуту 28,3 секунды, допустив один промах.

Второй результат у австрийки Лизы Терезы Хаузер. Она избежала промахов, но уступила победительнице семь секунд. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Рёйселанд. Она с одним промахом проиграла Экхофф 9,4 секунды.

Напомним, российских спортсменов отстранили от соревнований. Они принимают участие во внутренних стартах.

Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия). Спринт, женщины

1. Тириль Экхофф — 21.28,3 (1).
2. Лиза Тереза Хаузер + 7,0 (0).
3. Марте Рёйселанд + 9,4 (1).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 10, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
18 марта 2022, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
21:28.3
2
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+7.0
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
+9.4
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022