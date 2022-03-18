Рёйселанд выиграла спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону, Резцова — 24-я

Норвежка Марте Рёйселанд выиграла спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022. Второе и третье места заняли сёстры Эльвира и Ханна Эберг из Швеции.

Российские и белорусские биатлонистки из-за отстранения пропустили три спринтерские гонки из шести, не выступив на этапах в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира – 2021/2022. Женщины

Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 412.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 340.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 306.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 300.

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 289.

6. Денизе Херрман (Германия) – 274.

7. Тириль Экхофф (Норвегия) – 256.

8. Анаис Бескон (Франция) – 244.

9. Динара Алимбекова (Беларусь) – 244.

10. Анна Сола (Беларусь) – 243…

24. Кристина Резцова (Россия) – 138…

33. Светлана Миронова (Россия) – 86.