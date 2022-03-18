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Рёйселанд выиграла спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону, Резцова — 24-я

Рёйселанд выиграла спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону, Резцова — 24-я
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Норвежка Марте Рёйселанд выиграла спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022. Второе и третье места заняли сёстры Эльвира и Ханна Эберг из Швеции.

Российские и белорусские биатлонистки из-за отстранения пропустили три спринтерские гонки из шести, не выступив на этапах в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира – 2021/2022. Женщины
Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 412.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 340.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 306.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 300.
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 289.
6. Денизе Херрман (Германия) – 274.
7. Тириль Экхофф (Норвегия) – 256.
8. Анаис Бескон (Франция) – 244.
9. Динара Алимбекова (Беларусь) – 244.
10. Анна Сола (Беларусь) – 243…
24. Кристина Резцова (Россия) – 138…
33. Светлана Миронова (Россия) – 86.

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