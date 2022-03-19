В IBU отреагировали на обвинения президента СБР Майгурова в дискриминации россиян

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон отреагировал на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о дискриминации россиян по национальному признаку.

Ранее IBU запустил процедуру отстранения СБР. «Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку», — прокомментировал решение Майгуров.

«На чём мы в первую очередь основывали своё решение, так это на том, что они (СБР) не выступили против политики своего правительства и главы государства, они не заняли чёткую позицию, то, что они сделали, неправильно», — приводит слова Карлссона NRK.

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