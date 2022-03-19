Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В IBU отреагировали на обвинения президента СБР Майгурова в дискриминации россиян

В IBU отреагировали на обвинения президента СБР Майгурова в дискриминации россиян
Комментарии

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон отреагировал на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о дискриминации россиян по национальному признаку.

Ранее IBU запустил процедуру отстранения СБР. «Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку», — прокомментировал решение Майгуров.

«На чём мы в первую очередь основывали своё решение, так это на том, что они (СБР) не выступили против политики своего правительства и главы государства, они не заняли чёткую позицию, то, что они сделали, неправильно», — приводит слова Карлссона NRK.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона «Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022