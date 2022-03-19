Немецкая биатлонистка Марен Хаммершмидт завершила карьеру

32-летняя немецкая биатлонистка Марен Хаммершмидт объявила о завершении спортивной карьеры.
«После 25 лет мой путь в биатлоне подходит к концу. Мне есть за что сказать спасибо этому прекрасному виду спорта.
У меня была возможность познакомиться со множеством классных людей, с разными городами. Фантастическая команда всегда была рядом и пережила со мной взлёты и падения.
Последние несколько лет были непростыми, я боролась с трудностями, и это стоило мне многих сил. Тело жаждет восстановления и отдыха.
Сейчас я довольна принятым решением и с нетерпением жду нового этапа жизни», – написала Хаммершмидт у себя в «инстаграме».
Хаммершмидт — чемпионка мира в эстафете. Марен за карьеру выиграла две серебряные медали в личных гонках (спринт и гонка преследования) на этапах Кубка мира (Хохфильцен, сезон-2015/2016).
В текущем сезоне Хаммершмидт выступала на этапах Кубка IBU.
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