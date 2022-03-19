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Норвежская биатлонистка Рёйселанд впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус»

Норвежская биатлонистка Рёйселанд впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус»
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022.

Это произошло после того, как биатлонистка стала второй в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Ближайшая преследовательница Марте в общем зачёте шведка Эльвира Эберг уже не сможет догнать её. Перед последней личной гонкой в сезоне отрыв между спортсменками составляет 126 очков.

Отметим, что Рёйселанд впервые в карьере стала победительницей общего зачёта Кубка мира. В декабре ей исполнился 31 год.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 909.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 783.
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 665.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 631.
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 628.
6. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.
7. Денизе Херрман (Германия) — 553.
8. Доротея Вирер (Италия) — 548.
9. Маркета Давидова (Чехия) — 533.
10. Жулия Симон (Франция) — 529.

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