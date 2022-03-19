Норвежская биатлонистка Рёйселанд впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус»

Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022.

Это произошло после того, как биатлонистка стала второй в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Ближайшая преследовательница Марте в общем зачёте шведка Эльвира Эберг уже не сможет догнать её. Перед последней личной гонкой в сезоне отрыв между спортсменками составляет 126 очков.

Отметим, что Рёйселанд впервые в карьере стала победительницей общего зачёта Кубка мира. В декабре ей исполнился 31 год.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 909.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 783.

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 665.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 631.

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 628.

6. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.

7. Денизе Херрман (Германия) — 553.

8. Доротея Вирер (Италия) — 548.

9. Маркета Давидова (Чехия) — 533.

10. Жулия Симон (Франция) — 529.