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Экхофф стала рекордсменкой среди норвежек по победам в Кубке мира. Она обошла Туру Бергер

Экхофф стала рекордсменкой среди норвежек по победам в Кубке мира. Она обошла Туру Бергер
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала рекордсменкой среди спортсменок своей страны по количеству побед на этапах Кубка мира.

Сегодня, 19 марта, Экхофф выиграла свою 29-ю личную гонку Кубка мира в карьере, обойдя по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку, норвежку Туру Бергер.

Отметим, что в нынешнем сезоне Экхофф выиграла также 2 личных медали на Олимпийских играх в Пекине: бронзу в гонке преследования и серебро в масс-старте.

Напомним, ранее в Хольменколлене (Норвегия) завершилась женская гонка преследования в рамках 10-го этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала Тириль Экхофф. Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии, лидер общего зачёта Марте Рёйселанд. Замкнула тройку призёров словачка Паулина Фиалкова.

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