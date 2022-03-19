Ирина Казакевич: подарочная машина, видимо, будет стоять в гараже
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, на что потратит государственные премии за выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Напомним, Казакевич в составе женской сборной России (Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина) завоевала серебро в эстафете.
«Премии уже пришли, а подарочные машины пока нет. На что потрачу премии? Ох, это сейчас сложный вопрос и требует серьёзных размышлений. И что делать с машиной, тоже пока не понятно. У меня машины нет, хотя права есть, и я периодически езжу на чужих авто. Да мне, собственно, и ездить пока некуда: на тренировки нас возят… Мама у меня машину не водит. Так что машина, если нам подарят, будет, видимо, стоять в гараже…» — приводит слова Казакевич Metaratings.
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