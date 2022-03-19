Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ирина Казакевич: подарочная машина, видимо, будет стоять в гараже

Ирина Казакевич: подарочная машина, видимо, будет стоять в гараже
Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, на что потратит государственные премии за выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Казакевич в составе женской сборной России (Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина) завоевала серебро в эстафете.

«Премии уже пришли, а подарочные машины пока нет. На что потрачу премии? Ох, это сейчас сложный вопрос и требует серьёзных размышлений. И что делать с машиной, тоже пока не понятно. У меня машины нет, хотя права есть, и я периодически езжу на чужих авто. Да мне, собственно, и ездить пока некуда: на тренировки нас возят… Мама у меня машину не водит. Так что машина, если нам подарят, будет, видимо, стоять в гараже…» — приводит слова Казакевич Metaratings.

«Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона «Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022