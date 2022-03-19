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Зайцева — о санкциях в отношении СБР: нужно это пережить. Всё вернётся даже в лучшем виде

Зайцева — о санкциях в отношении СБР: нужно это пережить. Всё вернётся даже в лучшем виде
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась об отстранении СБР из Международного союза биатлонистов (IBU).

«Спортсмены всегда и во все времена на международных стартах представляли страну. Когда ты поднимаешься на пьедестал, поднимается флаг твоей страны, когда выигрываешь – играет гимн. Я не представляю, каково это – выступать в нейтральном статусе, поскольку всегда бегала за страну. Что такое нейтральный статус? Непонятно кто непонятно за кого бежит. А деньги на подготовку и всю логистику выделяет государство. Нет, нейтральный статус – частная история. Это лично моё мнение. Для меня неприемлемо, чтобы наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Уверена, что всё вернётся на круги своя и даже в лучшем виде. Нужно это пережить.

То, что спортсмены могут остаться без международных соревнований и бегать только на внутренних стартах, можно использовать для развития спорта в России. Дети будут видеть лучших спортсменов страны на своих стартах. Они увидят своих кумиров рядышком, а не по телевизору. Пусть этот период сподвигнет к развитию спортивной инфраструктуры в регионах, ведь невозможно утверждать, что у нас существуют полноценные условия для занятий спортом, какие, например, созданы и есть в Европе. Давайте пытаться искать позитив. Кто-то может сказать, что мне легко говорить, потому что я никогда не оказывалась в такой ситуации. Да, не оказывалась, но со стороны вижу, что нужно идти по пути развития, несмотря ни на что.

Я не сомневаюсь, что СБР сделает всё возможное в рамках юридических норм для восстановления отношений с IBU. Мне кажется, нынешнее руководство нашего биатлона до последних событий сделало всё, чтобы полноценный статус СБР был восстановлен, но политическая ситуация такова, что влияет на решения чиновников. Никаких других причин в решении IBU нет. И те контакты, которые Виктор Майгуров уже наладил с руководством IBU, важно сохранить. Было много позитивных моментов, их нужно развивать, а не метаться из стороны в сторону», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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