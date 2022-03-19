Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

На 10-м этапе Кубка мира в Норвегии завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал немец Эрик Лессер, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе, третьим – норвежец Стурла Холм Легрейд, ставший накануне победителем спринтерской гонки.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Эрик Лессер (Германия) – 32.03,8 (0 промахов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) +9,4 (1).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,7 (3).
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.04,9 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.09,7 (2).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.31,3 (3).
- 19 марта 2022
-
17:59
-
17:06
-
17:02
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
15:20
-
13:58
-
13:58
-
13:35
-
13:33
-
12:12
-
09:36
- 18 марта 2022
-
20:01
-
19:11
-
18:18
-
16:25
-
14:52
-
14:27
-
10:00
-
08:36
- 17 марта 2022
-
22:55
-
21:42
-
21:33
-
19:48
-
19:20
-
18:55
-
18:36
-
17:59
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:00