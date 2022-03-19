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Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии
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На 10-м этапе Кубка мира в Норвегии завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал немец Эрик Лессер, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе, третьим – норвежец Стурла Холм Легрейд, ставший накануне победителем спринтерской гонки.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эрик Лессер (Германия) – 32.03,8 (0 промахов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) +9,4 (1).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,7 (3).
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.04,9 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.09,7 (2).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.31,3 (3).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 10, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
19 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Эрик Лессер
Германия
32:03.8
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.4
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+22.7
Комментарии
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