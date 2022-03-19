Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

На 10-м этапе Кубка мира в Норвегии завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал немец Эрик Лессер, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе, третьим – норвежец Стурла Холм Легрейд, ставший накануне победителем спринтерской гонки.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эрик Лессер (Германия) – 32.03,8 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) +9,4 (1).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,7 (3).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.04,9 (2).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.09,7 (2).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.31,3 (3).