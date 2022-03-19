Американские биатлонистки Данкли и Игэн завершили карьеру

Американские биатлонистки Сюзан Данкли и Клэр Игэн завершили карьеру. Последней для обеих спортсменок стала гонка преследования на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Игэн заняла 44-е место, а Данкли – 53-е, но на финише их встречали как чемпионок – с плакатами и шампанским.
«Нелегко уйти. Я старалась сохранить в голове каждую мелочь, чтобы у меня осталось как можно больше воспоминаний после завершения карьеры.
Осло — одно из моих любимых мест. Болельщики в Хольменколлене просто фантастические. Здесь у меня был самый первый кубковый подиум, я провела лучшую эстафету со своей командой! Это так много значит для меня», — приводит слова Данкли Nordic magazine.
Данкли – двукратный серебряный призёр чемпионатов мира. На её счету без малого 300 стартов на этапах Кубка мира и шесть подиумов.
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