Стурла Холм Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд критически высказался о том, что известный комментатор Дмитрий Губерниев вёл митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Мне не довелось увидеть это, но я слышал. Это неприятно. У меня и так не было с ним (Губерниевым) особых отношений, но, конечно, теперь я не буду иметь с ним ничего общего в будущем», — приводит слова Легрейда NRK.

В мероприятии также приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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