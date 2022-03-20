Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стурла Холм Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем

Стурла Холм Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем
Комментарии

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд критически высказался о том, что известный комментатор Дмитрий Губерниев вёл митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Мне не довелось увидеть это, но я слышал. Это неприятно. У меня и так не было с ним (Губерниевым) особых отношений, но, конечно, теперь я не буду иметь с ним ничего общего в будущем», — приводит слова Легрейда NRK.

В мероприятии также приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона «Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022