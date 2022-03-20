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«Они жалуются, но не делают выводы». Тарьей Бё – о российских спортсменах

«Они жалуются, но не делают выводы». Тарьей Бё – о российских спортсменах
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Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё критически высказался об участии российских спортсменов в митинг-концерте, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Я не думаю, что они что-то поняли. Они жалуются, что им запрещают участвовать в соревнованиях, банят, но когда они не делают выводы и чётко не дистанцируются, я считаю, что им снова будут не рады», — приводит слова старшего Бё NRK.

На мероприятии были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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