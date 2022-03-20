Тириль Экхофф высказалась об участии Дмитрия Губерниева в митинг-концерте

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о том, что известный комментатор Дмитрий Губерниев вёл митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Я думаю, он хороший человек и хороший журналист. Но есть многое, чего мы не видим. Мы выросли в свободной стране, нам очень повезло с этим. Я не думаю, что мы можем сравнивать», — приводит слова Экхофф NRK.

В мероприятии также приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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