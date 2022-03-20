Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Богалий резко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров

Богалий резко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила решение мировых федераций отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Нет! Всемирные спортивные федерации поступили несправедливо и некрасиво по отношению к России. Мне было очень обидно за нашу паралимпийскую команду. Как можно было отлучать их от турнира четырехлетия?! Прозападные функционеры унизили себя, принимая подобные решения. Но ничего. Мы всё выдержим», — приводит слова Богалий Столица С.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе. В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.

Российские паралимпийцы не были допущены на Игры в Пекине (Китай) после начала специальной военной операции на Украине.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Самуэльссон – о спортсменах на митинг-концерте: их принуждают или они настолько глупы?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022