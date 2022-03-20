Смольский: перед сезоном я понимал, что при хорошей стрельбе могу рассчитывать на топ-10

Лидер белорусской сборной по биатлону Антон Смольский подвёл итоги сезона-2021/2022 и рассказал об особенностях подготовки к нему.

«Первую медаль на Кубке мира я выиграл в Хохфильцене. Эмоции после этой гонки могут сравниться с тем, что было после олимпийской индивидуальной гонки.

Перед сезоном я понимал, что при хорошей стрельбе могу рассчитывать на топ-10. Начиная с мая и заканчивая стартом Кубка мира, было проделано очень много работы. Это межсезонье я запомню навсегда. После каждого сбора я чувствовал сильную усталость, но, к счастью, успевал восстанавливаться.

В сентябре я перенёс ковид, и две тренировочные недели выпали. После моей болезни план был скорректирован. Вернул форму быстро. Можно сказать, что болезнь восстановила мой организм после нагрузок.

Основополагающей причиной этого успешного результата стал тяжёлый труд. Не только спортсменов, но и всех, кто работает в сфере биатлона Беларуси», — сказал Смольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.