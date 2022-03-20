Сиверт Баккен завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов Кубка мира

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен благодаря победе в завершающем масс-старте на этапе Кубка мира сезона-2021/2022, прошедшем в Хольменколлене, завоевал «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте.

Второе место досталось французу Кентену Фийону Майе, третью ступеньку на пьедестале занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, расположившийся на 27-й строчке итогового табеля о рангах.

Кубок мира по биатлону

Мужчины

Зачёт масс-стартов

После 4 гонок из 4

1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 182.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 178.

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 165.

4. Стурла Легрейд (Норвегия) – 153.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 142.

6. Антонен Гигонна (Франция) – 131.

7. Бенедикт Долль (Германия) – 123.

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 113.

9. Симон Эдер (Австрия) – 110.

10. Тарьей Бё (Норвегия) – 106...

27. Эдуард Латыпов (Россия) – 41…

30. Антон Бабиков (Россия) – 31…

32. Александр Логинов (Россия) – 26…

38. Александр Поварницын (Россия) – 18…

41. Карим Халили (Россия) – 12...

42. Даниил Серохвостов (Россия) –10.

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