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Сиверт Баккен завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов Кубка мира

Сиверт Баккен завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов Кубка мира
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Норвежский биатлонист Сиверт Баккен благодаря победе в завершающем масс-старте на этапе Кубка мира сезона-2021/2022, прошедшем в Хольменколлене, завоевал «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте.

Второе место досталось французу Кентену Фийону Майе, третью ступеньку на пьедестале занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, расположившийся на 27-й строчке итогового табеля о рангах.

Кубок мира по биатлону
Мужчины
Зачёт масс-стартов
После 4 гонок из 4
1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 182.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 178.
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 165.
4. Стурла Легрейд (Норвегия) – 153.
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 142.
6. Антонен Гигонна (Франция) – 131.
7. Бенедикт Долль (Германия) – 123.
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 113.
9. Симон Эдер (Австрия) – 110.
10. Тарьей Бё (Норвегия) – 106...
27. Эдуард Латыпов (Россия) – 41…
30. Антон Бабиков (Россия) – 31…
32. Александр Логинов (Россия) – 26…
38. Александр Поварницын (Россия) – 18…
41. Карим Халили (Россия) – 12...
42. Даниил Серохвостов (Россия) –10.

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