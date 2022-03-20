Смольский — о сезоне: есть минимальное чувство неудовлетворённости

Белорусский биатлонист Антон Смольский подвёл итоги сезона-2021/2022 и признался в желании стать вровень с легендарными спортсменами этой страны.
«Что я почувствовал, когда понял, что вписал своё имя в историю белорусского спорта? Конечно, я задумывался о белорусских чемпионах, мне хотелось быть в их числе. После того как понял и принял, что я олимпийский призёр, я слегка выдохнул (улыбается). Ведь на протяжении почти 10 лет я ежедневно работал над собой и своим результатом.
Сезон для меня окончен. Есть минимальное чувство неудовлетворённости. Я назвал бы сезон идеальным, если остался бы в топ-10 общего зачёта Кубка мира. Сезон отличный, результат крутой. И самое главное — есть резервы. Также рад за свою команду. Ребята добавили вместе со мной», — сказал Смольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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