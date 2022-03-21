Президент СБР Виктор Майгуров объявил о намерении оспорить отстранение россиян в CAS
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение российских биатлонистов от международных соревнований со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
«Совместно с ОКР мы будем оспаривать данные решения в CAS. У нас практика такая имеется. Год назад мы оспаривали решение IBU по поводу цветного или монохромного логотипа. И нам удалось отстоять свою позицию.
Все необходимые шаги приняты, будем отстаивать. Задействована та же самая швейцарская фирма, которая представляла нас в прошлый раз», — сказал Майгуров в интервью пресс-службе СБР.
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