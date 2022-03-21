Майгуров: должны быть критерии восстановления членства СБР, иначе это нелогичная ситуация

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможном отстранении организации решением Международного союза биатлонистов (IBU). Он заявил, что в настоящее время складывается нелогичная ситуация.



«В моём понимании мы, как общественная организация, должны отвечать за свои действия. И если нас лишают чего-то, то должны быть критерии. Должны быть критерии восстановления членства. Если будут критерии, которые от нас не зависят, то это будет нелогичная ситуация», — сказал Майгуров в интервью пресс-службе СБР.



Ранее стало известно, что IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение было принято после начала военной спецоперации России. В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований.

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