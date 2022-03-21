Майгуров — об отстранении россиян от международных турниров: у СБР есть план А и план Б

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как будет составляться календарь на грядущий сезон. Он сообщил, что сейчас прорабатываются два варианта.



«У нас есть план А и план Б. План А — участие в международном календаре. Если нас не допустят, то будет план Б — совместный календарь с белорусскими спортсменами. Чтобы биатлонисты могли сохранять уровень подготовки, уровень конкурентоспособности. Мы обсудили возможность проведения совместных учебно-тренировочных сборов, обсудили формат матчевых встреч России и Беларуси. Это нужно для того, чтобы наш календарь был максимально насыщенным.



Обсудим эти предложения в рамках тренерского совета, который запланирован в Тюмени на 1 апреля. Думаю, в течение апреля мы утвердим план», — сказал Майгуров в интервью пресс-службе СБР.

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