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«Лыжи просто не работали». Эдуард Латыпов объяснил проблемы сборной России на Кубке СБР

«Лыжи просто не работали». Эдуард Латыпов объяснил проблемы сборной России на Кубке СБР
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Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов высказался о проблемах с лыжами, с которыми представители национальной команды столкнулись на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Ранее другой биатлонист Александр Логинов говорил, что на Кубке СБР, где все мужские гонки выиграли белорусы, у него не было «боевых» лыж, и старший тренер национальной команды Юрий Каминский сетовал на это.

«В Уфе у меня были хорошие лыжи. Я бегал на них в Европе на этапах Кубка мира и заезжал в призы. Просто никто не ожидал, что в это время в Уфе будут такие морозы, а структура этих лыж не подходила для этого перемороженного натурального снега. Лыжи просто не работали. При другом снежном покрытии и погоде они могли быть лучшими.

На следующие соревнования, чемпионат России в Тюмени, приедут все наши лыжи. Там уже будут подходящие под тюменский снег шлифты, будет большой выбор лыж. Мало кто досконально разбирается в нашей кухне и в том, что под каждую погоду и структуру снега у нас есть определённые пары лыж, которые работают именно так, как нужно при конкретных погодных условиях и состоянии трассы.

Сервис проделывает колоссальную работу, чтобы из большого количества лыж выбрать именно те пары, которые будут лучшими в гонке. В сборной у нас прекрасный сервис, и в Китае они сработали просто великолепно. У нас всегда были просто лучшие на Олимпиаде лыжи, и это был титанический труд с их стороны. Большое спасибо им за это», — приводит слова Латыпова Metaratings.

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