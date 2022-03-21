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Тренер норвежцев по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт до 2026 года

Тренер норвежцев по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт до 2026 года
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Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт с национальной командой. Он продолжит работу со сборной и будет готовить её к Олимпийским играм 2026 года. Также соглашение со сборной продлил коллега Мазе — Эгил Кристиансен.

Пресс-служба Федерации биатлона Норвегии сообщила, что в организации очень довольны результатами команды при Мазе.

«Подтверждаю, что соглашения продлены. Здорово продолжать работать с этими фантастическими биатлонистами. И очень важно, что мы и дальше будем трудиться вместе с Зигфридом. У нас отличные взаимоотношения. Большое приключение продолжается», — цитирует Кристиансена Ski-Nordique.

Норвежская сборная выиграла неофициальный медальный зачёт Кубка мира по биатлону.

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