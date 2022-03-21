Тренер норвежцев по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт до 2026 года

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт с национальной командой. Он продолжит работу со сборной и будет готовить её к Олимпийским играм 2026 года. Также соглашение со сборной продлил коллега Мазе — Эгил Кристиансен.



Пресс-служба Федерации биатлона Норвегии сообщила, что в организации очень довольны результатами команды при Мазе.



«Подтверждаю, что соглашения продлены. Здорово продолжать работать с этими фантастическими биатлонистами. И очень важно, что мы и дальше будем трудиться вместе с Зигфридом. У нас отличные взаимоотношения. Большое приключение продолжается», — цитирует Кристиансена Ski-Nordique.

Норвежская сборная выиграла неофициальный медальный зачёт Кубка мира по биатлону.