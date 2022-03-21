Тренер норвежцев по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт до 2026 года
Поделиться
Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт с национальной командой. Он продолжит работу со сборной и будет готовить её к Олимпийским играм 2026 года. Также соглашение со сборной продлил коллега Мазе — Эгил Кристиансен.
Пресс-служба Федерации биатлона Норвегии сообщила, что в организации очень довольны результатами команды при Мазе.
«Подтверждаю, что соглашения продлены. Здорово продолжать работать с этими фантастическими биатлонистами. И очень важно, что мы и дальше будем трудиться вместе с Зигфридом. У нас отличные взаимоотношения. Большое приключение продолжается», — цитирует Кристиансена Ski-Nordique.
Норвежская сборная выиграла неофициальный медальный зачёт Кубка мира по биатлону.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
15:08
-
13:33
-
13:24
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:22
-
11:51
-
10:53
-
09:30
- 20 марта 2022
-
22:18
-
19:45
-
18:44
-
18:24
-
18:06
-
17:29
-
15:52
-
15:37
-
15:28
-
14:53
-
12:34
-
12:28
-
12:03
-
11:50
-
11:32
-
10:39
-
10:27
-
10:13
-
10:06
- 19 марта 2022
-
21:42
-
20:39
-
17:59
-
17:06
-
17:02
-
15:39
Партнерский контент