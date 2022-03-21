Тарьей Бё: многие пишут «Тебе не будут рады в России». Больше жалко их, чем себя

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об обратной связи, которая поступила ему после высказываний об отстранении российских спортсменов.

«Много кто пишет. Пожалуй, 20% комментариев – негативные, а 80% — позитивные. Когда ты высказываешься на подобные темы, косвенно критикуя одних и одновременно защищая других, вероятно, ты должен ожидать агрессии. Но меня устраивает моя позиция.

Многие пишут: «Тебе следует быть осторожным», «Тебе должно быть стыдно», «Тебе не будут рады в России» и тому подобное. Больше жалко их, чем себя. На самом деле меня это никогда не волновало. Если ты знаешь, что отстаиваешь благое дело, это превосходит все последствия», — приводит слова старшего Бё Dagbladet.

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