Зигфрид Мазе: россияне писали мне не слишком приятные слова. Но что я могу сделать?

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе рассказал, как любители биатлона из России отреагировали на то, что он поддержал санкции в отношении российских спортсменов.
«После интервью (норвежскому изданию) российские СМИ передали именно то, что я сказал. Я получил реакцию со стороны россиян – они писали мне не слишком приятные слова. Сначала я был немного шокирован. Но что я могу сделать? Я отстаиваю то, во что верю.
Сохраню ли контакт с российскими тренерами? Думаю, я свяжусь с ними после сезона, просто чтобы не разрывать контакты. Для меня важно поддерживать с ними связь и пытаться сделать так, чтобы они нас поняли. Это немного, но всё равно можно попытаться кому-то помочь таким образом», — приводит слова Мазе Dagbladet.
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