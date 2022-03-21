Ветле Шоста Кристиансен объяснил, почему поддерживает отстранение российских биатлонистов

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, как болельщики из России восприняли его позицию по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы занимаем позицию, которую считаем правильной. Я получил много положительной обратной связи, в том числе от россиян. Сейчас они говорят, что им запрещают доступ в «Инстаграм» – думаю, чтобы избежать потока информации», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

По итогам сезона-2021/2022 Кристиансен занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира. Трофей завоевал француз Кентен Фийон Майе.

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