Стурла Холм Легрейд: конец сезона доказал, что я нахожусь на топ-уровне

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подвёл итоги сезона-2021/2022.
«Это был не сезон мечты, но я не полностью его потерял, как предполагали многие. Очень приятно было отыграться за него, заняв второе место в общем зачёте Кубка мира. После Олимпиады я пришёл в себя и делал то же, что и в прошлом году: получал удовольствие от стрельбы и физической формы. Конец сезона доказал мой топ-уровень, он повысился по сравнению с прошлым годом, значит, тренировки не прошли даром. Я использую этот опыт!» — приводит слова Легрейда VG.
Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): в составе сборной Норвегии он выиграл две эстафеты и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта. На главном старте сезона-2021/2022 норвежец не сумел завоевать личных медалей, в его активе – эстафетное золото.
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