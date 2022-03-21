Самуэльссон — второй швед в истории, которому удалось войти в топ-3 КМ по итогам сезона

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон добился исторического достижения, заняв третье место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.

Самуэльссон стал первым шведом, вошедшим в тройку призёров Кубка мира, с 1993 года. Ранее, 29 лет назад подобного результата Микаэль Лёфгрен. Отметим, что Лёфгрену удалось завоевать трофей.

Обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона стал француз Кентен Фийон Майе (1014). Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (736), третье – Самуэльссон (717).

«Это то, о чём я буду помнить всю жизнь. Очень горжусь этим», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Отметим, что на главном старте сезона — Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Себастиан не сумел завоевать медали.