Йоханнес Бё: даже когда все биатлонисты в лучших кондициях, обогнать меня могут немногие

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, кого считает лучшим биатлонистом в мире на данный момент.
«Кто сейчас лучший биатлонист мира – я или Фийон Майе? Сейчас это Кентен, но даже когда все биатлонисты в лучших кондициях, обогнать меня могут немногие. Вот на какой уровень я планирую вернуться в следующем сезоне», — приводит слова младшего Бё TV2.
Напомним, француз Фийон Майе выиграл «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона-2021/2022. Сам Йоханнес принял решение досрочно завершить сезон после выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.
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