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Йоханнес Бё — о покупке тредбана: это поднимет меня на ступень выше

Йоханнес Бё — о покупке тредбана: это поднимет меня на ступень выше
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё приобрёл тредбан, который разместит в новом доме, куда вскоре переедет вместе с семьёй – женой Хеддой и сыном Густавом. Покупка обошлась норвежцу в $ 175 тыс. Такой же тредбан приобрёл в прошлом году швед Себастиан Самуэльссон.

«Сейчас я начинаю инвестировать в себя. Это может повлиять на разницу между тем, каким я был в этом сезоне и каким буду в следующем. Это буквально поднимет меня на ступеньку выше.

Я хочу быть на тех же местах, где был на Олимпиаде и на Кубке мира, но с ещё большей частотой. Для этого предстоит поработать, чего я с нетерпением жду. Я супермотивирован», — приводит слова младшего Бё TV2.

«Он станет ещё опаснее. Все мы знаем, что он и без этого очень силён», — прокомментировал приобретение Бё Самуэльссон.

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