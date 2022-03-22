Отец Бё рассказал, чем занимался Йоханнес в Норвегии перед поездкой на Олимпиаду

Клемент Бё, отец титулованного норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, рассказал, чем сын занимался перед поездкой на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, младший Бё вернулся в Норвегию, пропустив шестой этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В дальнейшем Йоханнес выступил в Антхольце (Италия) и отправился на Олимпиаду, где завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.

«Многие задавались вопросом, что мы делали в Шушене. Но если вкратце, то мы занимались домашней готовкой и разговаривали о биатлоне. Он (Йоханнес) переключился на семейную жизнь. Ему удалось хорошо потренироваться и выспаться», — приводит слова отца Бё TV2.