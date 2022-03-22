Отец Бё рассказал, чем занимался Йоханнес в Норвегии перед поездкой на Олимпиаду
Поделиться
Клемент Бё, отец титулованного норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, рассказал, чем сын занимался перед поездкой на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Напомним, младший Бё вернулся в Норвегию, пропустив шестой этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В дальнейшем Йоханнес выступил в Антхольце (Италия) и отправился на Олимпиаду, где завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.
«Многие задавались вопросом, что мы делали в Шушене. Но если вкратце, то мы занимались домашней готовкой и разговаривали о биатлоне. Он (Йоханнес) переключился на семейную жизнь. Ему удалось хорошо потренироваться и выспаться», — приводит слова отца Бё TV2.
Комментарии
- 22 марта 2022
-
18:32
-
18:16
-
17:58
-
16:48
- 21 марта 2022
-
23:33
-
21:59
-
18:38
-
18:04
-
17:50
-
17:34
-
15:08
-
13:33
-
13:24
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:22
-
11:51
-
10:53
-
09:30
- 20 марта 2022
-
22:18
-
19:45
-
18:44
-
18:24
-
18:06
-
17:29
-
15:52
-
15:37
-
15:28
-
14:53
-
12:34
-
12:28
-
12:03
-
11:50
-
11:32
Партнерский контент