Зигфрид Мазе: работать с менее сильной командой — это не то, чего я сейчас хочу

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе прокомментировал продление контракта с командой. Он продолжит работать с норвежцами до 2026 года.

«Я не колебался. Так как я живу во Франции, мне нужно было знать, готовы ли в команде к моим условиям. Поскольку вопросов не было, я решил остаться.

В команде отличная атмосфера. С моим коллегой Эгилем Кристиансеном и тренерами женской сборной я хорошо лажу. Хочу продолжать и не останавливаться на достигнутом, тем более что у меня сложились хорошие отношения со всеми спортсменами. Уехать сейчас было бы некрасиво, так как команду ждёт омоложение.

Работать с менее сильной командой – это не то, чего я сейчас хочу. В 2026 году, спустя 10 лет в сборной Норвегии, я вернусь к этому вопросу», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.