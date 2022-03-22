Зигфрид Мазе: работать с менее сильной командой — это не то, чего я сейчас хочу

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе прокомментировал продление контракта с командой. Он продолжит работать с норвежцами до 2026 года.
«Я не колебался. Так как я живу во Франции, мне нужно было знать, готовы ли в команде к моим условиям. Поскольку вопросов не было, я решил остаться.
В команде отличная атмосфера. С моим коллегой Эгилем Кристиансеном и тренерами женской сборной я хорошо лажу. Хочу продолжать и не останавливаться на достигнутом, тем более что у меня сложились хорошие отношения со всеми спортсменами. Уехать сейчас было бы некрасиво, так как команду ждёт омоложение.
Работать с менее сильной командой – это не то, чего я сейчас хочу. В 2026 году, спустя 10 лет в сборной Норвегии, я вернусь к этому вопросу», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.
- 22 марта 2022
-
20:18
-
19:58
-
18:32
-
18:16
-
17:58
-
16:48
- 21 марта 2022
-
23:33
-
21:59
-
18:38
-
18:04
-
17:50
-
17:34
-
15:08
-
13:33
-
13:24
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:22
-
11:51
-
10:53
-
09:30
- 20 марта 2022
-
22:18
-
19:45
-
18:44
-
18:24
-
18:06
-
17:29
-
15:52
-
15:37
-
15:28
-
14:53
-
12:34
-
12:28
-
12:03