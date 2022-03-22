Т. Бё — о продлении контракта с Мазе: мы можем стать совершенно непобедимыми

Норвежские биатлонисты отреагировали на новость о том, что французский тренер по стрельбе Зигфрид Мазе продлил контракт со сборной Норвегии до 2026 года.

«Да!» — написал в социальных сетях пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё.

«Единственная плохая новость заключается в том, что мы можем стать совершенно непобедимыми», — отметил Тарьей Бё.

«Спасибо», — обратился к Мазе Ветле Шоста Кристиансен.

Мазе отвечает за стрелковую подготовку в команде Норвегии с сезона-2016/2017. Примечательно, что до этого Зигфрид восемь лет тренировал сборную Франции и десять лет – семикратного обладателя Кубка мира Мартена Фуркада.

Отметим, что мужская сборная Норвегии выигрывает Кубок наций уже четыре года подряд.