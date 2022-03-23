Лессер оценил слова Домрачевой о спортсменах, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал слова четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Ранее Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов от международных стартов.
«Спасибо тебе, Дарья, за твои слова. Так каково же решение? Россияне и белорусы могут соревноваться, как в старые добрые времена, или они должны выступать как нейтральные спортсмены? Продолжать, как будто ничего не случилось, — это неправильно.
Россия проводит военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)! Запрет на российский флаг и цвета — это минимальные санкции. Что ты думаешь по этому поводу? С уважением», — написал Лессер в комментариях к посту Домрачевой в соцсетях.
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