Лессер оценил слова Домрачевой о спортсменах, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал слова четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Ранее Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов от международных стартов.

«Спасибо тебе, Дарья, за твои слова. Так каково же решение? Россияне и белорусы могут соревноваться, как в старые добрые времена, или они должны выступать как нейтральные спортсмены? Продолжать, как будто ничего не случилось, — это неправильно.

Россия проводит военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)! Запрет на российский флаг и цвета — это минимальные санкции. Что ты думаешь по этому поводу? С уважением», — написал Лессер в комментариях к посту Домрачевой в соцсетях.



Новость по теме Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов

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