Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лессер оценил слова Домрачевой о спортсменах, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Лессер оценил слова Домрачевой о спортсменах, поддержавших отстранение россиян и белорусов
Комментарии

Немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал слова четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Ранее Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов от международных стартов.

«Спасибо тебе, Дарья, за твои слова. Так каково же решение? Россияне и белорусы могут соревноваться, как в старые добрые времена, или они должны выступать как нейтральные спортсмены? Продолжать, как будто ничего не случилось, — это неправильно.

Россия проводит военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)! Запрет на российский флаг и цвета — это минимальные санкции. Что ты думаешь по этому поводу? С уважением», — написал Лессер в комментариях к посту Домрачевой в соцсетях.

Новость по теме
Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022