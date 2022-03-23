Казакевич: я достигла лимита по количеству ошибок уже в самом начале сезона

Российская биатлонистка Ирина Казакевич объяснила, почему на российском уровне показывает результаты на порядок выше, чем на мировом.

«Для меня сезон вообще начался очень тяжело. И большая часть стартов на Кубке мира была очень напряжённой, потому что мне нельзя было ошибаться. Я достигла лимита по количеству ошибок уже в самом начале сезона, и права на новую ошибку уже не было.

Очень многие были против того, что я нахожусь в команде. Потому что результаты первого этапа были не соответствующими её уровню, плюс очень тяжело в плане стрельбы для меня прошли отборочные старты. Однако всё это – опыт. И я рада, что эти ситуации со мной произошли, и я смогла с ними справиться. Такие ситуации и делают спортсмена ещё более сильным», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полное интервью с Ириной Казакевич читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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