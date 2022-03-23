Казакевич: до Уфы уже спокойно потренировалась, выдохнула. Это дало мне такой результат

Российская спортсменка Ирина Казакевич объяснила причины успешных выступлений на Кубке Союза биатлонистов России, прошедшем в Уфе.

«Последние два года были очень напряжёнными. Говорят, что Свердловской области проще, потому что в команде наш тренер Михаил Викторович Шашилов, но на самом деле это не так. На нас, наоборот, возлагается ещё больше ответственности. И когда Олимпийские игры прошли, я, наверное, отпустила всю эту ситуацию. Приехала домой, до Уфы уже спокойно потренировалась, выдохнула, и, скорее всего, вот этот выдох и дал мне такой результат», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полное интервью с Ириной Казакевич читайте в ближайшее время на «Чемпионате».