Казакевич: до Уфы уже спокойно потренировалась, выдохнула. Это дало мне такой результат
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Российская спортсменка Ирина Казакевич объяснила причины успешных выступлений на Кубке Союза биатлонистов России, прошедшем в Уфе.
«Последние два года были очень напряжёнными. Говорят, что Свердловской области проще, потому что в команде наш тренер Михаил Викторович Шашилов, но на самом деле это не так. На нас, наоборот, возлагается ещё больше ответственности. И когда Олимпийские игры прошли, я, наверное, отпустила всю эту ситуацию. Приехала домой, до Уфы уже спокойно потренировалась, выдохнула, и, скорее всего, вот этот выдох и дал мне такой результат», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полное интервью с Ириной Казакевич читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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